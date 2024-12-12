Покровський напрямок: ворог просувається на Піщане та Нововасилівку - військовий оглядач

На Покровському напрямку є ворожий рух на Піщане та Нововасилівку від Шевченко та Новотроїцького.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Південніше Пушкіного продовжується рух на Українку-Ясенове.

Північніше Пушкіного є рух на Новооленівку, яка вже підтиснута ще й з боку Новотроїцького.

У районі Сонцівки окупанти продовжують спроби повністю захопити село, а також від його околиць просунутися на Петропавлівку.

У разі захоплення останньої ворог зможе дійти до околиць Костянтинополя, що означатиме велике випробування для залишків курахівського напрямку.

При тому, ворог ще досяг околиць Даченського та захопив частину Відродження, які дають змогу повільно виходити на південні підступи Покровська...

"Загалом, позитивного мало. Ворог перейшов до тактики маленьких ривків та рідко діє широким фронтом. Така дрібна сегментація успіхів може свідчити про те, що сил для загальної операції може бути недостатньо. Або ж йде чергове перегрупування", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що через наступ РФ Покровськ відключать від газопостачання.

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