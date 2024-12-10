Через наступ РФ Покровськ відключать від газопостачання

Через значні пошкодження газопроводів та постійні ворожі атаки забезпечення газопостачання – неможливе.

Місто Покровськ на Донеччині від четверга, 12 грудня, відключать від газопостачання "у звʼязку із загостренням ситуації".

Про це повідомив "Донецькоблгаз".

У відомстві запевнили, що впродовж останніх місяців фахівці-"газівники" незважаючи на обстріли, робили все можливе, щоб жителі Покровська отримували природний газ та могли користуватися його благами.

Проте станом на сьогодні через значні пошкодження газопроводів та постійні ворожі атаки ліквідація наслідків бойових дій на системі газорозподілу та відновлення газопостачання абонентам — неможливі.

"За можливості просимо абонентів м. Покровськ перекрити газові крани на газових приладах та на газопроводі до приладів. Абонентів приватного сектору міста просимо перекрити запірний пристрій на газопроводі-вводі до будинку", — йдеться в повідомленні.

Раніше військовий 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман" попередив, що у разі захоплення росіянами Покровська ворог може почати дуже швидко наступати уже на Дніпропетровщині.

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