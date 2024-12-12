Астрологічний прогноз на 12 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто виявляти надмірну уразливість – вона може негативно позначитися на стосунках із оточенням.

Символ дня: чаша Грааль.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: перламутр, рожеві перли.

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: особливої уваги вимагатиме серцево-судинна система - можлива як поява нових захворювань, так і загострення хронічних.

Харчування дня: необхідно утриматися від важкої їжі, натомість треба включити до раціону максимальну кількість фруктів та овочів.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни цієї ночі є віщими і здійснюються через сім днів.

Табу дня: розбитий посуд та розлита вода можуть стати поганою прикметою.

Цитата дня: "Коли ти робиш щось для інших від душі, не очікуючи подяки, хтось записує це в книжку доль і надсилає щастя, про яке ти навіть не мріяв" (Анджеліна Джолі).

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