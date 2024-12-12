Астрологический прогноз на 12 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит проявлять чрезмерную обидчивость – она может негативно сказаться на отношениях с окружающими.
Символ дня: Чаша Грааля.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: перламутр, розовый жемчуг.
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: особого внимания потребует сердечно-сосудистая система: возможно как появление новых заболеваний, так и обострение хронических.
Питание дня: необходимо воздержаться от тяжелой пищи, взамен надо включить в рацион максимальное количество фруктов и овощей.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через семь дней.
Табу дня: разбитая посуда и разлитая вода могут стать плохой приметой.
Цитата дня: "Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая благодарности, кот-то записывает это в книгу судеб и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал" (Анджелина Джоли).
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