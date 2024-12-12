Астрологический прогноз на 12 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит проявлять чрезмерную обидчивость – она может негативно сказаться на отношениях с окружающими.

Символ дня: Чаша Грааля.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: перламутр, розовый жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: особого внимания потребует сердечно-сосудистая система: возможно как появление новых заболеваний, так и обострение хронических.

Питание дня: необходимо воздержаться от тяжелой пищи, взамен надо включить в рацион максимальное количество фруктов и овощей.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через семь дней.

Табу дня: разбитая посуда и разлитая вода могут стать плохой приметой.

Цитата дня: "Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая благодарности, кот-то записывает это в книгу судеб и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал" (Анджелина Джоли).

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