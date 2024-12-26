Помер політик, який зробив Індію світовою державою

Манмохан Сінгх був головою Центрального банку країни і 1991 року вивів Індію з найгіршої фінансової кризи в її сучасній історії.

У четвер, 26 грудня, колишній прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінгх, чиї економічні реформи зробили Індію світовою державою, помер у віці 92 років.

Про це повідомив чинний індійський прем’єр Нарендра Моді в повідомленні в соціальній мережі X, зазначивши, що Індія "сумує з приводу втрати одного зі своїх найвидатніших лідерів".

“Вийшовши зі скромного походження, він став поважним економістом. Він також обіймав різні урядові посади, в тому числі міністра фінансів, залишивши сильний відбиток на нашій економічній політиці протягом багатьох років. Його виступи в парламенті також були проникливими. Як наш Прем’єр-міністр, він доклав багато зусиль для покращення життя людей”, - написав Моді.

Згідно з заявою Індійського інституту медичних наук, яку цитує індійське видання The Hindu, Манмохана Сінгха доставили в лікарню в Нью-Делі після того, як він знепритомнів, перебуваючи вдома. Медики застосували реанімаційні заходи, однак його не вдалося повернути до життя.

Сінгху, який був прем'єр-міністром від 2004 до 2014 року, приписують поштовх до економічного буму в Індії, яка стала четвертою за величиною економікою Азії під час його першого терміну.

Що відомо про Манмохана Сінгха

Політик народився 1932 року в селі Гах, на території сучасного Пакистану.

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Манмохан Сінгх вивчав економіку в Кембриджі та Оксфорді. Він ніколи не займав виборної посади до того, як обійняв найвищу посаду в країні.

Він був головою Центрального банку країни і 1991 року вивів Індію з найгіршої фінансової кризи в її сучасній історії.

Під час його першого терміну економіка Індії зростала зі швидкістю 9% на рік, що дало країні міжнародний вплив, якого вона давно прагнула.

Він також уклав історичну ядерну угоду зі Сполученими Штатами, яка, за його словами, допоможе Індії задовольнити її зростаючі енергетичні потреби.

Відомий як “Mr. Clean” (тобто Містер Чистий), Манмохан Сінгх, тим не менш, мав заплямований імідж за десять років перебування при владі після розкриття низки корупційних скандалів.

Сінгх, який стверджував, що історія ставитиметься до нього краще, ніж до його сучасників, став гучним критиком економічної політики Нарендри Моді, водночас попереджаючи про ризики, які становить для індійської демократії зростання міжконфесійної напруги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив на потенційній ролі прем’єр-міністра Індії Наренди Моді в посередництві мирних переговорів щодо припинення війни, розв’язаної Росією.

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