Авіакатастрофа в Казахстані: все, що відомо про падіння літака та причини трагедії

Російська ППО може бути винна в тому, що сталося.

Іноземні компанії одна за одною скасовують польоти до низки російських міст після авіатрощі пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній". Західна преса з посиланням на власні джерела рясніє заголовками про те, що судно збили над містом Грозний зенітною ракетною установкою "Панцир С-1".

Тобто російська ППО винна в тому, що сталося. До таких висновків дійшли і в українській розвідці. Внаслідок падіння загинули 38 осіб, 29 людей дивом вижили, бо перебували у хвостовій частині, яка не вибухнула. І цей випадок не перший, коли російські ракети збивають цивільні "Боїнги". Докладніше про авітрощу та відповідальних за неї – в сюжеті ТСН.

Видання Reuters з посиланням на азербайджанські джерела пише: це російська ППО винна в падінні пасажирського літака, який прямував з Баку до Грозного. Сценарій, що до болю нагадує трагедію рейсу МН-17. На фюзеляжі судна добре видно сліди від шрапнелі. Очільник української розвідки Кирило Буданов називає комплекс, з якого поцілили в судно – це ЗРК "Панцир С-1". В Агенції Reuters уточнюють: у пілотів літака не було шансу зв'язатися з землею – ще на підльоті до Грозного комунікації заглушили засоби радіоелектронної боротьби, які працюють поряд з летовищем.

Авіакатастрофа в Казахстані / Скриншот із відео ТСН

“Коли я побачила фотографії пошкоджень на хвості літака, стало зрозуміло, що, ймовірно, це спричинило зенітне озброєння, адже патерн уламків збігається з ураженням ракетою класу “земля-повітря”. Ймовірно, вони прийняли пасажирський літак за український безпілотник і відкрили по ньому вогонь з ППО”, – каже Енн Мері Дейлі, колишня старша радниця Пентагону з міжнародної безпеки, експертка з Росії та Європи.

До Грозного 25 грудня Ембраєр-190 прямував з Баку. На борту було 62 пасажирів і 5 членів екіпажу. Пілоти кілька разів намагалися посадити літак у чеченському місті, перш ніж сталося влучання у фюзеляж.

Примітно, що борт не сів у найближчому аеропорту Росії, а перелетів через Каспійське море аж до казахстанського міста Актау, де і врізався в землю. Від удару літак розбився на дві частини. 38 осіб, які перебували в голові літака, загинули, зокрема і два пілоти, які встигли героїчно дотягнути підбиту машину до Казахстану. 29 осіб дивом вижили. В соцмережах ширяться кадри, як вони вибираються з розтрощеної хвостової частини.

Ці люди разом з уламками літака, який не впав у Каспійське море, стануть цінними свідками. Ті, хто вижив, кажуть, що чули гучний звук,схожий на вибух, після якого літак ледве піддавався управлінню.

Завдяки цим свідченням вдасться швидко встановити причини трагедії. Російська сторона намагалася усе скинути на туман чи зіткнення з птахами і нині наполягає на тому, щоб дочекатися результатів розслідування. Влада Казахстану та президент Азербайджану наразі утримуються від прямих і публічних звинувачень.

Авіакатастрофа в Казахстані / Скриншот із відео ТСН

“Я дав відповідні вказівки та поговорив з прем'єр-міністром. Під його керівництвом була створена комісія. Одночасно делегація Азербайджану була направлена до міста Актау, де сталося нещастя. Завдання комісії – повністю розслідувати питання, причини та всі деталі аварії, а також повідомити мене та народ Азербайджану”, – каже президент Азербайджану Ілхам Алієв.

Авіакатастрофа в Казахстані / Скриншот із відео ТСН

Неофіційно, як пише низка видань, Баку відмовляється замовчувати трагедію і очікує від Кремля зізнань.

Депутат азербайджанського парламенту Расім Мусабеков наголошує: нині в Москві дехто вчиняє певні дії, щоб замести сліди, однак російська сторона має діяти адекватно до ситуації та перепросити, а відповідальних притягнути до кримінальної відповідальності та виплатити компенсації постраждалим і родинам загиблих.

Поки триває розслідування, польоти до регіону призупинили азербайджанські оператори, казахські авіалінії та одна з найбільших авіакомпаній Ізраїлю.

“Якщо Росія спробує це заперечити або приховати, це може призвести до розриву відносин з Азербайджаном. Якщо Росія не вибачиться за те, що сталося, і не надасть більшої ясності у своєму управлінні повітряним простором, це також може призвести до подальшого погіршення відносин між Росією та іншими країнами на її кордонах, зокрема в Центральній Азії”, – каже Енн Мері Дейлі, колишня старша радниця Пентагону з міжнародної безпеки, експертка з Росії та Європи.

Збивати пасажирські літаки, а потім приховувати цей злочин – для Росії не вперше. В липні 2014 року вони руками бойовиків поцілили в судно малазійських авіаліній МН-17. Тоді загинулои 298 осіб. 2022 року суд Гааги офіційно визначив коло винних: Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Леоніда Харченка заочно засудили до довічного ув'язнення.

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