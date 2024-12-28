Голова МЗС Німеччини закликала ввести санкції проти "тіньового флоту" РФ

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що проти російського "тіньового флоту" необхідно ввести санкції, оскільки він може проводити диверсії у Балтійському морі.

Про це інформує WAZ.

"Наразі кораблі майже щомісяця пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Повірити у збіги більш ніж складно. Це терміновий тривожний сигнал для всіх нас. Підводні кабелі — це комунікаційні артерії, які тримають наш світ разом", — заявила Бербок.

Вона зазначила, що у Фінляндії було затримано російське судно, яке відноситься до так званого "тіньового флоту" РФ, який становить головну загрозу для довкілля та безпеки Європи, тому ЄС має ввести санкції проти нього.

Міністерства наголосила на необхідності посилити безпеку критичної інфраструктури та більше вкладати в національний захист. Крім того, вона закликала Євросоюз активніше розвивати співпрацю з НАТО.

"Наразі ми обговорюємо з нашими партнерами по НАТО, як ми можемо краще захистити Балтійське море від гібридних загроз", — зазначила Бербок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі.

Крім того, ми раніше інформували, що Фінляндія затримала нафтовий танкер "тіньового флоту" Росії: у чому його підозрюють.

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