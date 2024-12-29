"Є відчуття, що вони поспішають": військовий ЗСУ про постійні атаки ворога

Російські загарбники продовжують постійні атаки, намагаючись закидати "гарматним мʼясом", бронетехнікою та дронами позиції Сил оборони. При цьому є відчуття, що ворог дуже поспішає щось виконати.

Про це в етері Еспресо заявив головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк.

Він розповів, що загарбники постійно атакують дронами, що ускладнює переміщення як удень та і вночі. Рухатись наші військові можуть у непогоду, так постійно проводять дистанційне мінування.

"Зараз не можна сказати, що у противника у всьому перевага, він має лише можливість кидати у "м'ясні" штурми малі групи. А у нас проблема у тому, що ми воюємо три роки без ротації та достатнього поповнення. У цій ситуації не так сила ворога, як наша слабкість, а це людське поповнення, дає йому здобувати певні успіхи", - заявив Сиротюк.

Він зазначив, що цей рік був ефективним для загарбника, але силам ЗСУ потрібно продовжувати знищувати ворога.

"Я відчуваю, що ворог в перенапруженні, тобто йому це все так легко не вдається. Росіяни йдуть в ці атаки, практично всі гинуть. Я не вірю, що у них там безлімітний потік з "Мордора". Є відчуття, що вони поспішають", - резюмував Юрій Сиротюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що DeepState спростував заяву щодо "ймовірного захоплення" Курахового.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни мають наказ вбивати солдатів КНДР, щоби ті не потрапили в полон.

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