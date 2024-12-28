DeepState спростував заяву щодо "ймовірного захоплення" Курахового

Проте ворог просунувся біля шести населених пунктів на Донеччині.
28 грудня аналітики DeepState спростували інформацію Інституту вивчення війни (ISW) про ймовірне захоплення Курахового.
Про це вони повідомили на офіційній сторінці та у Telegram.
Аналітики зазначили, що інформація від ISW про ймовірне захоплення Курахове "не відповідає дійсності".
"Бої тривають на західних та південних околицях, хоча тенденції невтішні, звісно", – йдеться в повідомленні.
За інформацією аналітиків, ворожі війська на Донеччині просунулися біля таких населених пунктів, як Шевченко, Янтарне, Розлив, Рівнопіль, а також у Кураховому й Торецьку.
Нагадаємо, 27 грудня у звіті Інституту вивчення війни повідомлялось, що російські війська, ймовірно, захопили Курахове після двох місяців інтенсивних наступальних дій.
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