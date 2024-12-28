DeepState спростував заяву щодо "ймовірного захоплення" Курахового

28 грудня аналітики DeepState спростували інформацію Інституту вивчення війни (ISW) про ймовірне захоплення Курахового.

Про це вони повідомили на офіційній сторінці та у Telegram.

Аналітики зазначили, що інформація від ISW про ймовірне захоплення Курахове "не відповідає дійсності".

"Бої тривають на західних та південних околицях, хоча тенденції невтішні, звісно", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією аналітиків, ворожі війська на Донеччині просунулися біля таких населених пунктів, як Шевченко, Янтарне, Розлив, Рівнопіль, а також у Кураховому й Торецьку.

Нагадаємо, 27 грудня у звіті Інституту вивчення війни повідомлялось, що російські війська, ймовірно, захопили Курахове після двох місяців інтенсивних наступальних дій.

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