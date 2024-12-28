Бої за Курщину: військові розповіли про проблеми на цьому напрямку

Бійці ЗСУ можуть втратити більшу частину захоплених територій на Курщині. Наразі на цьому напрямку тривають інтенсивні бої через що, інколи неможливо евакуювати загиблих.

Про це повідомило видання Associated Press з посиланням на власні джерела серед бійців ЗСУ, які побажали залишитись анонімними.

За словами одного командира роти, на початку листопада росіяни почали швидко повертати територію, а половина його солдатів убита або поранена.

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Збираючи своїх людей він зазначив: "Ми творимо історію; весь світ дізнається про нас, тому що цього не було з часів Другої світової війни", – заявив командир роти.

Однак у приватному спілкуванні він був менш упевнений: "Це здавалося божевіллям... Я не розумів, чому".

Також інші командири повідомили, що у їх бійців низький моральний дух та дуже складні умови. Бувають випадки, коли солдати ставлять під сумнів рішення командування.

Командир взводу повідомив, що він знає щонайменше про 20 українських солдатів, чиї тіла були покинуті за останні чотири місяці, тому що бої були занадто інтенсивними. При цьому, звертаючись до вищого керівництва, йому неодноразово відмовляли у проханні змінити оборонну позицію його підрозділу.

У підсумку бійці додали, що не були готові до агресивної відповіді Росії в Курській області, але ні контратакувати, ні відступити вони не можуть. Адже, якщо ЗСУ просто відступить до власних кордонів, то росіяни не зупиняться; вони продовжать наступати.

Нагадаємо, колишній начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал Віктор Муженко заявив, що у районі Курської області ЗСУ залишаються, щоб уникнути просування російських військ углиб території України.

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