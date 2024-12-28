Они иногда ставят под вопрос цель Курской операции.

Бойцы ВСУ могут потерять большую часть захваченных территорий на Курщине. Сейчас на этом направлении продолжаются интенсивные бои из-за чего иногда невозможно эвакуировать погибших.

Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на собственные источники среди бойцов ВСУ, пожелавших остаться анонимными.

По словам одного командира роты, в начале ноября россияне начали быстро возвращать территорию, а половина его солдат убита или ранена.

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Собирая своих людей, он отметил: "Мы творим историю; весь мир узнает о нас, потому что этого не было со времен Второй мировой войны", — заявил командир роты.

Однако в частном общении он был менее уверен: "Это казалось безумием... Я не понимал, почему".

Также командиры сообщили, что у их бойцов низкий моральный дух и очень сложные условия. Бывают случаи, когда солдаты подвергают сомнению решение командования.

Командир взвода сообщил, что он знает как минимум о 20 украинских солдатах, чьи тела были брошены за последние четыре месяца, потому что бои были слишком интенсивными. При этом обращаясь к высшему руководству, ему неоднократно отказывали в просьбе изменить оборонную позицию его подразделения.

В результате бойцы добавили, что не были готовы к агрессивному ответу России в Курской области, но ни контратаковать, ни отступить они не могут. Ведь если ВСУ просто отступит к собственным границам, то россияне не остановятся; они продолжат наступать.

Напомним, бывший начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Виктор Муженко заявил, что в районе Курской области ВСУ остаются во избежание продвижения российских войск вглубь территории Украины.

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