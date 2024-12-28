Враг пытается штурмовать острова: Братчук о ситуации на Херсонском направлении

В Херсонском направлении ситуация остается напряженной, но контролируемой. За прошедшие сутки враг трижды штурмовал острова в устье Днепра, в частности Казацкий и Большой Потемкинский.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в комментарии 24 Канала.

По его словам, враг активно пытается создать впечатление подготовки к масштабному наступлению на Херсонском и Запорожском направлении, но на самом деле никаких существенных изменений на фронте не происходит. Россияне информационно пытаются повысить напряжение, выдавая отдельные движения за начало непонятного "великого" наступления.

Военный заверил, что признаки формирования ударных подразделений или накопление ресурсов для форсирования Днепра пока не зафиксированы.

"Знаем ресурсность врага и его планы. В настоящее время главная цель противника неизменна – зайти на острова. Здесь враг, кстати, тоже масштабирует свои возможности, рассказывая в информационном пространстве о закреплении на некоторых островах", — отметил Братчук.

Оккупанты пытаются через штурмовые и диверсионно-разведывательные группы попасть в островную зону и закрепиться там, чтобы иметь возможность продвигаться дальше. Однако эти острова находятся под надежным огневым контролем Сил обороны. По словам Братчука, постоянно ведется контрбатарейная борьба, наши артиллерийские удары наносятся на опережение. Они уничтожают вражеские пункты управления, блиндажи и позиции.

"Сейчас не летний месяц, нет зеленки, поэтому FPV-дроны и артиллерия будет активно работать. У противника немного шансов. Это билет в одну сторону. Даже на концерт Кобзона не все успевают доехать, разве что будут доезжать на концерт к херсонским ракам", — отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Он подчеркнул, что закрепление россиян на этих маленьких островах бессмысленно, поскольку транспортировать туда технику или артиллерию невозможно.

Напомним, Сырский назвал потери армии РФ за 2024 год.

Читайте также: