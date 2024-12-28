В Крыму объявлено чрезвычайное положение

Во временно оккупированном Крыму введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Черном море, что привело к экологической катастрофе.

Об этом сообщают РосСМИ.

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации принял гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

"Режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за разлива мазута в Керченском проливе объявлен на территории Керчи и Ленинского района", — говорится в сообщении.

Напомним, мазут из двух затонувших российских танкеров вызвал экологическую катастрофу в Черном море. Сначала нефтепродукты достигли побережья Кубани, а теперь – и оккупированного Крыма. Эксперты бьют тревогу

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