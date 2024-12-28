У Криму оголошено надзвичайний стан

У тимчасово окупованому Криму введено режим надзвичайної ситуації через розлив мазуту в Чорному морі, що призвело до екологічної катастрофи.

Про це повідомляють росЗМІ.

Рішення про введення режиму надзвичайної ситуації прийняв гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

"Режим надзвичайної ситуації регіонального характеру через розлив мазуту в Керченській протоці оголошено на території Керчі та Ленінського району", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мазут із двох затонулих російських танкерів спричинив екологічну катастрофу в Чорному морі. Спочатку нафтопродукти досягли узбережжя Кубані, а тепер – і окупованого Криму. Експерти б'ють на сполох

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