У Криму оголошено надзвичайний стан

Окупований Крим страждає від екологічної катастрофи.
У тимчасово окупованому Криму введено режим надзвичайної ситуації через розлив мазуту в Чорному морі, що призвело до екологічної катастрофи.
Про це повідомляють росЗМІ.
Рішення про введення режиму надзвичайної ситуації прийняв гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.
"Режим надзвичайної ситуації регіонального характеру через розлив мазуту в Керченській протоці оголошено на території Керчі та Ленінського району", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, мазут із двох затонулих російських танкерів спричинив екологічну катастрофу в Чорному морі. Спочатку нафтопродукти досягли узбережжя Кубані, а тепер – і окупованого Криму. Експерти б'ють на сполох
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