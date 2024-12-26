У Криму дрон уразив судно "Федір Урюпін", яке росіяни захопили 2014 року – ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму 23 грудня близько 17:00 дрон уразив судно "Федір Урюпін".

Про це повідомив канал "Кримський вітер" з посиланням на власні джерела.

"Удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але шкоди завдано", – йдеться в повідомленні.

Також читайте ЗСУ полонили громадянина Єгипту на Торецькому напрямку, який воював на боці РФ

За інформацією каналу, "Федір Урюпін" – це судно, яке належить українській компанії "Чорноморнафтогаз", воно було захоплене російськими окупантами 2014 року під час анексії Криму та останнім часом не використовувалося.

Нагадаємо, представники партизанського руху "АТЕШ" виявили нові укріплення та об'єкти російської армії в тимчасово окупованому Криму.

Читайте також: