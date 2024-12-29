Трамп показывает, что он очень похож на Путина – Портников

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп своими заявлениями о Гренландии и Панамском канале показал, что вы не изоляционист, а наоборот империалист.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

Журналист отметил, что Дональд Трамп может пойти по пути конфронтации с великими государствами, что может привести даже к войне между ними.

"К слову, у Трампа тоже выбор не велик. Точнее, у него нет альтернативы. Если он пойдет другим путем, то это будет означать геополитический крах и упадок США. Превращение этого великого государства из спонсора мировой безопасности в геополитического карлика, в провинциальное образование где-то там" окрестности азиатско-тихоокеанского региона. Ведь в центре этого региона будут китайские коммунисты", — заявил он. Портников.

Он заявил, что пока неизвестно, по какому пути пойдет Трамп, но его последние заявления о Гренландии и Панаме показывают, что он такой же империалист времен XIX века, как и российский диктатор Путин.

"А это значит, что Трамп пойдет по пути конфронтации с великими государствами вплоть до начала большой войны между ними", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп заявил, что США будут претендовать на Канаду, Гренландию и Панамский канал.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шольц рассказал о том, как Трамп планирует остановить войну в Украине.

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