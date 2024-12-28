29 декабря – какой церковный праздник, почему Церковь называет этот день "Страшным"

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 декабря, в православном календаре день памяти святых детей, убитых в Вифлееме. После рождения Иисуса Христа в Вифлееме в Иерусалим пришли мудрецы с Востока, чтобы поклониться новорожденному Царю Иудейскому. Узнав об этом, царь Ирод, опасаясь потерять трон, решил уничтожить потенциального претендента на власть. Он попросил мудрецов сообщить ему место рождения младенца, но те, получив Божий знак во сне, вернулись домой по другой дороге.

Ирод, разъяренный тем, что мудрецы его обманули, приказал убить всех мальчиков в Вифлееме и его окрестностях до двух лет. Эта жестокость получила название "Вифлеемское избиение младенцев". Вифлеемские младенцы считаются первыми, кто пострадал ради Иисуса, хотя они не были сознательными мучениками.

Убитых младенцев вспоминают как исполнение пророчества Иеремии: "Голос слышен в Раме, плач и рыдание велико, — Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет" (Иер. 31:15).

Церковный праздник 29 декабря – день памяти святого преподобного Маркелла

Святой Маркелл жил в IV веке, во время правления императора Юлиана Отступника (361-363 гг.), пытавшегося вернуть Римскую империю в язычество, в том числе через преследование христиан. В то время многих христиан побуждали отречься от своей веры или отказаться от служения Христу.

Маркелл был монахом, и в своей жизни снискал великую духовную славу благодаря благочестивой жизни, послушанию и терпению. Его постоянное стремление к духовной чистоте и молитве позволило ему стать примером для других.

Когда начались гонения против христиан, святой Маркелла за его открытую преданность Христу и христианской вере был арестован. Его не раз пытали и заставляли отречься от Христа, но он мужественно выдерживал все испытания, не поддавшись угрозам или давлению. В частности, известно, что император Юлиан Отступник пытался склонить Маркелла к отказу от христианской веры из-за обещаний богатства и высоких должностей. Но святец остался непоколебимым в своей вере.

Маркелл не только был свидетелем веры, но и активно проповедовал и исповедовал Христа даже во времена гонений. Он отказался от каких-либо компромиссов с язычеством и стоял на защите христианских ценностей. Его смелость и стойкость в исповедовании веры привлекли к нему многие ученики и последователи, что стало основой для его святого признания.

Во время своей земной жизни святитель Маркелл неоднократно обращался к Богу с молитвами за тех, кто страдал гонениями, и это сопровождалось многочисленными чудесами и знамениями. Считается, что из-за его молитвы многие получали исцеление от физических и духовных недугов. Святой Маркелл умер в глубокой старости, оставив после себя наследие духовной борьбы и мужества. Его жизнь стала свидетельством стойкости в вере, что даже во времена преследований можно оставаться верным Христу.

Приметы 29 декабря

Народные приметы 29 декабря / Фото: Unsplash

На деревьях много инея – придет теплая погода.

Какая в этот день погода, такой будет апрель.

Сильный мороз – холодная погода будет стоять до весны.

Что завтра нельзя делать

Согласно народным приметам, в этот день запрещается оставлять детей самих дома или отпускать гулять на улицу без взрослых.

Что можно делать завтра

Церковь называет этот день "Страшным" из-за большого количества младенцев, убитых царем Иродом в Вифлееме. Поэтому женщины молятся в этот день о защите детей и просят у Господа для них здоровье.

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