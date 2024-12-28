29 грудня — яке церковне свято, чому Церква називає цей день "Страшним"

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 29 грудня, в православному календарі день пам’яті святих дітей, вбитих у Вифлеємі. Після народження Ісуса Христа в Вифлеємі до Єрусалиму прийшли мудреці зі Сходу, щоб вклонитися новонародженому Царю юдейському. Дізнавшись про це, цар Ірод, боячись втратити трон, вирішив знищити потенційного претендента на владу. Він попросив мудреців повідомити йому місце народження немовляти, але ті, отримавши Божий знак уві сні, повернулися додому іншою дорогою.

Ірод, розлючений тим, що мудреці його обманули, наказав вбити всіх хлопчиків у Вифлеємі та його околицях віком до двох років. Ця жорстокість отримала назву "Вифлеємське побиття немовлят". Вифлеємські немовлята вважаються першими, хто постраждав заради Ісуса, хоча вони й не були свідомими мучениками.

Убитих немовлят згадують як виконання пророцтва Єремії: "Голос чути в Рамі, плач і ридання велике, — Рахиль плаче за дітьми своїми і не може втішитися, бо їх немає" (Єр. 31:15).

Церковне свято 29 грудня — день пам'яті святого преподобного Маркелла

Святий Маркелл жив у IV столітті, під час правління імператора Юліана Відступника (361-363 рр.), який намагався повернути Римську імперію до язичництва, зокрема через переслідування християн. У той час багатьох християн спонукали зректися своєї віри або відмовитися від служіння Христу.

Маркелл був ченцем, і у своєму житті здобув велику духовну славу завдяки благочестивому життю, послуху та терпінню. Його постійне прагнення до духовної чистоти і молитви дозволили йому стати прикладом для інших.

Коли почалися гоніння проти християн, святого Маркелла за його відкриту відданість Христу та християнській вірі було заарештовано. Його не раз катували і змушували відректися від Христа, але він мужньо витримував всі випробування, не піддавшись погрозам чи тиску. Зокрема, відомо, що імператор Юліан Відступник намагався схилити Маркелла до відмови від християнської віри через обіцянки багатства та високих посад. Але святець залишився непохитним у своїй вірі.

Маркелл не тільки був свідком віри, але й активно проповідував та сповідував Христа навіть у часи гонінь. Він відмовився від будь-яких компромісів із язичництвом і стояв на захисті християнських цінностей. Його сміливість і стійкість у сповідуванні віри привернули до нього багато учнів і послідовників, що стало основою для його святого визнання.

Під час свого земного життя святитель Маркелл неодноразово звертався до Бога з молитвами за тих, хто страждав від гонінь, і це супроводжувалося численними чудесами та знаміннями. Вважається, що через його молитви багато людей отримували зцілення від фізичних і духовних недуг. Святий Маркелл помер в глибокій старості, залишивши по собі спадщину духовної боротьби та мужності. Його життя стало свідченням стійкості в вірі, що навіть у часи переслідувань можна залишатися вірним Христу.

Прикмети 29 грудня

Народні прикмети 29 грудня / Фото: Unsplash

На деревах багато інею — прийде тепла погода.

Яка цього дня погода, таким буде квітень.

Сильний мороз — холодна погода стоятиме до весни.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними прикметами, цього дня забороняється залишати дітей самих вдома чи відпускати гуляти на вулицю без дорослих.

Що можна робити завтра

Церква називає цей день "Страшним" через велику кількість немовлят, які були вбиті царем Іродом у Вифлеємі. Тому жінки моляться цього дня про захист дітей і просять у Господа для них здоров'я.

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