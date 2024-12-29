Трамп показує, що він дуже схожий на Путіна - Портников

Новообраний американський президент Дональд Трамп своїми заявами про Гренландію та Панамський канал показав, що ві не ізоляціоніст, а навпаки імперіаліст.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

Журналіст зауважив, що Дональд Трамп може піти шляхом конфронтації з великими державами, що може призвести навіть до війни між ними.

"До слова, у Трампа теж вибір не великий. Точніше, у нього немає альтернативи. Якщо він піде іншим шляхом, то це означатиме геополітичний крах і занепад США. Перетворення цієї великої держави зі спонсора світової безпеки на геополітичного карлика, на провінційне утворення десь там околиці азійсько-тихоокеанського регіону. Адже в центрі цього регіону будуть китайські комуністи", - заявив Портников.

Він заявив, що наразі невідомо, яким шляхом піде Трамп, але його останні заяви про щодо Гренландії й Панами показують, що він такий самий імперіаліст часів XIX століття, як і російський диктатор Путін.

"А це означає, що Трамп піде шляхом конфронтації з великим державами аж до початку великої війни між ними", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що США претендуватимуть на Канаду, Гренландію та Панамський канал.

Крім того, ми раніше інформували, що Шольц розповів, як Трамп планує зупинити війну в Україні.

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