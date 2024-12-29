Афганські таліби розпочали бойові дії проти Пакистану

Ніяких подробиць про жертви чи конкретні райони ураження не повідомляється.

Афганські таліби завдали ударів по об’єктах на території сусіднього Пакистану.

Про це повідомив Reuters з посиланням на Міністерство оборони Афганістану.

Агенція зауважує, що в заяві йдеться про удари, завдані поза "гіпотетичною лінією". Цей вираз афганська влада використовує для позначення кордону з Пакистаном, який вона не визнає.

Reuters пише, що сили талібів атакували "кілька точок" у сусідньому Пакистані через кілька днів після того, як пакистанська авіація здійснила повітряний обстріл Афганістану.

Тоді афганці заявили, що в результаті бомбардування пакистанськими військовими літаками східної провінції Пактіка в Афганістані у вівторок, 24 грудня, загинуло щонайменше 46 людей, більшість з яких були діти та жінки.

Як відомо, у сусідів - напружені стосунки. Пакистан стверджує, що кілька атак бойовиків, які сталися в його країні, були здійснені з афганської землі. Талібан ці звинувачення заперечує.

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