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У Південній Кореї розбився пасажирський літак: загинули 120 осіб

У Південній Кореї розбився пасажирський літак: загинули 120 осіб

На місці трагедії / Фото: Associated Press

Влада здійснює розслідування для встановлення причин трагедії.

У Південній Кореї пасажирський літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги і зіткнувся з огорожею в аеропорту. На борту літака перебували близько 175 пасажирів та шість членів екіпажу. 

Про це пише Yonhap.

Внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше 120 осіб, двоє осіб вижили. Аварія сталася, коли літак приземлявся в міжнародному аеропорту Муан в провінції Південна Чолла, що розташоване за 288 кілометрів від столиці Південної Кореї - Сеула.

Влада здійснює розслідування на місці катастрофи, щоб встановити точну причину аварії.

Виконуючий обов'язки президента Південної Кореї Чхве Сан Мок наказав докласти всіх зусиль для здійснення рятувальних робіт.

Нагадаємо, в Пакистані розбився гелікоптер Мі-8 з трьома російськими пілотами на борту.

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