Падіння азербайджанського літака в Казахстані: що відомо про причини катастрофи

Азербайджанський літак, що прямував з Баку до Грозного (РФ), розбився поблизу міста Актау в Казахстані.

На борту літака перебувало 67 людей, 38 з яких – загинули.

І якщо в день авіатрощі лунало декілька версій щодо її причин, нині з'являється все більше доказів збиття літака.

ТСН.ua зібрав останні відомості про те, що ж сталося з азербайджанським літаком.

“Азербайджанські авіалінії” назвали причину катастрофи

Після авіакатастрофи, що сталась 25 грудня, азербайджанська авіакомпанія “Азербайджанські авіалінії” призупинила виконання рейсів з Баку до російських міст Грозний та Махачкала. Рейси скасували до завершення розслідування.

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Як повідомляє Reuters, в авіакомпанії на основі попередніх результатів експертиз стверджують, що пасажирський літак зазнав “зовнішнього фізичного і технічного втручання”. У заяві не уточнюється, про яке саме втручання йдеться.

Двоє пасажирів літака “Азербайджанських авіаліній” повідомили Reuters, що чули принаймні один гучний удар, коли він наближався до початкового пункту призначення – Грозного на півдні Росії.

Як повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, за фактом катастрофи літака біля Актау Генпрокуратура Азербайджану відкрила кримінальне провадження.

Росавіація звинувачує погані погодні умови

Натомість Росавіація попередньою причиною авіакатастрофи називала зіткнення з птахами, передає Главком.

"Після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення "йти" на запасний аеродром – ним був обраний Актау", – зазначили у повідомленні.

Окрім того, за російською версією, на борту літака вибухнув кисневий балон, що призвело до втрати свідомості пасажирів.

Згодом, керівник Росавіації Дмитро Ядров заявив, що причиною катастрофи став густий туман та відсутність видимості на висоті 500 метрів.

"Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними", – сказав він.

Бортпровідник, що вижив, розповів подробиці

Зульфугар Асадов, один із бортпровідників літака якому вдалося вижити, заявив, що удар по лайнеру стався зовні, передає Главком.

Він повідомив, що під час рейсу з Баку до Грозного позаштатна ситуація виникла ще до аварійної посадки. Зокрема, труднощі викликали погодні умови: через густий туман екіпаж тричі намагався здійснити посадку, але безрезультатно.

Бортпровідник розповів, що під час польоту до запасного аеропорту пролунав дивний звук, що викликало паніку серед пасажирів, яку вдалося швидко заспокоїти. Через несправність двигуна командир вирішив здійснити екстрену посадку на суші, оскільки посадка на воду була б катастрофічною.

Асадов спростував чутки про вибух кисневого або газового балона, наголосивши, що ситуація сталася через зовнішній вплив на літак. Попри зусилля пілотів, при зіткненні із землею передня частина літака відокремилася.

Версії аналітиків

Причиною катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському в Актау стала російська ракета "земля – повітря", про це повідомило видання Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану.

Російську ракету випустили по рейсу 8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним.

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Шрапнель уразила пасажирів та екіпаж, коли стався вибух поруч із літаком під час польоту.

Урядові джерела повідомили виданню, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися у жодному з російських аеропортів, попри запити пілотів про аварійну посадку. Повітряному судну було наказано летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані.

Бакинське видання AnewZ з посиланням на джерела в азербайджанському уряді зазначило, що ракета була випущена із ЗРК "Панцир-С".

Варто зауважити, що під час прямування рейсу "Азербайджанських авіаліній" над територією Чечні російські сили ППО активно намагалися збити українські БпЛА.

Азербайджанські аналітики зазначили, що система ППО “Панцир-С1" (або оператор) могла помилково прийняти цивільний літак за дрон і вдарити по ньому ракетою. Оскільки ракета та її частини ураження не розраховані на великий цивільний літак, то в такому разі шкода буде відповідна – фюзеляж, гідравлічна система.

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Зняте пасажиром відео перед катастрофою показало "осколкові отвори у фюзеляжі, що відповідають пошкодженням від російської ракети класу "земля-повітря", пишуть автори з посиланням на Twitter-акаунт інформаційного видання Azeri Times. На іншому відеозаписі, зробленому всередині літака, також видно осколкові пошкодження.

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Тим часом на відео, що зробили вже після катастрофи видно також, що хвіст судна посіченим осколками. На кадрах, де зафільмовано останні моменти перед катастрофою, видно що пілоти намагаються посадити літак, перш ніж він розбився.

Що кажуть в Україні

Очільник українського Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що літак збили.

"Наскільки нам відомо, літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Панцир С1" на російській території", – заявив Буданов.

Також думки, щодо катастрофи причетні росіяни, притримується очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. У своїй соцмережі "Х" він написав : "Російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море. Швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого злочину".

Очільник МЗС закликав до справедливого та неупередженого розслідування катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній".

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Російська ППО помилково збила літак

Експерти Defence Express зазначили, що пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL, що розбився під казахстанським Актау, вочевидь був підбитий російським ЗРГК "Панцир", який працював у автоматичному режимі.

Там зазначили, що для будь-якого оператора засобу ППО відмітка на радарі між дроном, легкомоторним літаком та пасажирським лайнером з розмахом крила під 30 метрів, до яких додаються абсолютно різні параметри швидкості та висоти – цілком зрозуміла. Проте, "Панцир" працював на автоматичному режимі.

Зокрема, експерти зазначили, що цією особливістю російські окупанти вихвалялись 2020 року та говорили, що "Панцир-С" отримав "ознаки штучного інтелекту" та зможе збивати цілі без участі людини.

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Однак, алгоритм дії самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу наземного базування – збити все, що у зоні досяжності без селекції цілей.

Також, у Defence Express припустили, що азербайджанський літак був змушений летіти через Каспійське море до Казахстану. Ймовірною причиною цьому було те, що РФ чекала поки літак упаде самостійно.

Можливо це була спроба з боку РФ вирішити питання з літаком – дочекатися, поки він не впаде. Саме тому йому не дозволили сісти ані у самому Грозному, ані у будь-якому іншому аеропорті поряд.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих заявив, що ураження азербайджанського літака над територією РФ є міжнародним злочином. Тому Росію потрібно виключити з усіх міжнародних організацій авіасполучення та заборонити здійснювати польоти над її повітряним простором.

Баку жадає вибачень

Расім Мусабеков депутат Меджлісу Азербайджану заявив, що Росія має перепросити за аварію літака Embraer E190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який прямував з Баку до Грозного.

"Літак був збитий на території Росії, в небі Грозного. Заперечувати це неможливо", – сказав він.

Депутат зазначив, що в Росії хтось робить певні дії в ЗМІ, щоб зам'яти сліди цього. Це перша офіційна реакція політиків Азербайджану на повідомлення про те, що літак Embraer збила російська система ППО, зауважило російське опозиційне видання "Агентство".

Як повідомили агентству Reuters джерела, обізнані з попереднім розслідуванням:

"Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Однак, враховуючи встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона визнає збиття азербайджанського літака".

Також США та Канада закликають РФ. У заяві канадського МЗС наголошується: "Ми закликаємо Росію дозволити відкрите і прозоре розслідування та прийняти його висновки".

Кремль, попри заяви з Азербайджану не коментує ситуацію. Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, слід дочекатися завершення офіційного розслідування причин аварії.

"До висновків, які будуть зроблені за результатами розслідування, ми не вважаємо, що маємо право надавати якісь оцінки, і не робитимемо цього. У нас є наша авіаційна влада, яка може це робити, і ця інформація може бути тільки від них", — наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський коментуючи катастрофу в Казахстані, зауважив, що фото та відео з місця трагедії свідчать учать Росії у цьому. Про це він написав у соцмережі "Х".

Також Зеленський заявив, що якщо РФ продовжуватиме поширювати брехню, то необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, для встановлення правди та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що через загрозу обстрілів України подовжили зону обмеження польотів на півдні Білорусі.

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