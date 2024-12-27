Генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна

Перевірку буде проведено за запитом громадського об'єднання “Мир Україні”.

Генпрокуратура Словаччини проведе перевірку дій прем'єр-міністра Роберта Фіцо у зв'язку з його візитом до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомило в п’ятницю, 27 грудня, словацьке видання Aktuality.

Перевірку буде проведено за запитом громадського об'єднання “Мир Україні”, яке у понеділок, 23 грудня, проводило акцію протесту проти візиту Фіцо до Путіна перед будівлею уряду в Братиславі.

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“Предметна ініціатива громадського об’єднання передана до Генеральної прокуратури Словацької Республіки. Її буде розглянуто відповідно до закону”, - повідомила речниця відомства Яна Текельова.

Громадські активісти стверджують, що словацький прем'єр уже тривалий час легітимізує президента Росії Володимира Путіна, на арешт якого оголошено міжнародний ордер.

Водночас Словаччину, яка є членом Євросоюзу, у Кремлі вважають ворожою країною. За словами представників громадського об’єднання, Фіцо зустрівся у Москві з ворогом.

Нагадаємо, перша від 2016 року особиста зустріч словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо з російським президентом Володимиром Путіним викликала різку негативну реакцію опозиційних політичних сил та громадськості.

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