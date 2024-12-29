В Канаде загорелся самолет при посадке

По предварительным данным, пострадавших нет, всех эвакуировали вовремя.

В Канаде самолет загорелся, ударившись крылом о взлетно-посадочную полосу.

Об этом сообщает СВС.

Рейс авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в Галифаксе, во время которой самолет скользнул взлетно-посадочной полосой и загорелся.

Причина инцидента – проблема с шасси.

"Мы услышали довольно громкий звук удара, когда крыло самолета начало скользить по покрытию вместе с тем, что, как я предполагаю, было двигателем" , - рассказала пассажирка Никки Валентайн.

После остановки борта пассажиры заметили огонь на левом борту и дым в салоне. Эвакуация пассажиров заняла около двух минут.

Напомним, пассажирский самолет со 181 человеком на борту разбился во время посадки в аэропорту Южной Кореи. Два человека выжили, остальные, скорее всего, погибли. Пока официально подтвердили о 179 погибших.

Самолет почти полностью уничтожен взрывом. Распознать можно только его хвост. Пожарная служба предполагает, что причинами аварии могут быть столкновение с птицей и плохая погода, но это пока выясняется.

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