Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 2 січня?

День темної, негативної енергетики, що викликає в людях агресію та дратівливість. На щастя, весь негатив залишиться у першій половині дня, а вже по обіді можна зі спокійною душею ухвалювати важливі рішення, підписувати серйозні та довготривалі контракти, складати плани на майбутнє та продумувати тактику і стратегію їх виконання.

Лев

Левам зірки обіцяють приємні події в особистому житті, які будуть пов'язані з їхнім умінням розмовляти і – що дуже важливо – домовлятися. Стосунки з коханою людиною вийшли на той рівень, коли будь-яке слово має значення, оскільки може докорінно змінити їх – як перевести на вищий рівень, так і повністю зруйнувати. Але сьогодні представникам знака буде властиве не тільки красномовство, а й щирість, яка підкупить співрозмовника.

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