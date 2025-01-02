Армія РФ атакувала безпілотниками: скільки дронів збила ППО

Вночі проти 2 січня армія Російської Федерації атакувала Україну 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. українська протиповітряна оборона збила 47 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.



"Станом на 08:30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях", -йдеться у повідомленні.

Окрім того, через активну протидію Сил оборони 24 ворожі безпілотники-імітатори було локаційно втрачені .

Зазначається, що окупаційна армія атакувала БпЛА із напрямків Брянська, Орла, Курськ, Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, напередодні, у перший день нового року, 1 січня, армія РФ атакувала Україну. Зокрема, було атаковано будинки у самому центрі столиці. Загинуло двоє людей.