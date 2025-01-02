Скільки потрібно платити українцям за світло від 1 січня

В Україні влітку 2024 року відбулося підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів. Від 1 січня 2025 року тариф на світло становитиме 4,32 грн за кіловат-годину. Він залишиться незмінним як мінімум до кінця опалювального сезону.

Українці, у яких встановлені двозонні лічильники світла, можуть дещо скоротити свої витрати на оплату електроенергії. Для них діє нічний тариф – від 23:00 до 7:00 ранку. В цей період тариф складатиме – 2,16 грн за кіловат-годину. В інший час доби – 4,32 грн за кіловат-годину.

Для домогосподарств, обладнаних тризонними лічильниками, діятимуть такі тарифи на електроенергію:

від 23:00 до 7:00 ранку (нічні години) тариф становить 1,73 грн за кіловат-годину

від 7:00 до 8:00 ранку, від 11:00 до 20:00 вечора та від 22:00 до 23:00 вечора ціна становить 4,32 грн за кіловат-годину

від 8:00 до 11:00 та від 20:00 до 22:00 (годин пік) тариф збільшується до 6,48 грн за кіловат-годину

Раніше очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що вартість електроенергії для українців уже влітку 2025 року, ймовірно, сягне 6,32 — 6,64 гривні за кіловат.

Основними причинами можливого зростання є:

енергетична криза в Україні (збільшення собівартості електроенергії)

збільшення інфраструктурних витрат (відновлення та модернізація електромереж)

вимога МВФ підвищити тарифи до ринкового рівня (це частина угоди України з міжнародними партнерами)

Також повідомлялося, що українці можуть знизити розмір своїх комунальних платежів, оформивши субсидію. Ця допомога надається за дотримання певних умов. Оформити субсидію можна вже зараз, звернувшись до відповідних органів.

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