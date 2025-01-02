День ангела 2 січня: кого та як вітати з іменинами

2 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 2 січня

2 січня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Марка, Петра, Сергія, Уляну.

Василь — давньогрецьке походження, означає "цар". В дитинстві життєрадісний і добрий. В дорослому віці стає доброзичливим, допитливим, серйозним.

Марк — латинське ім'я, перекладається як "молоток". В дитинстві любить себе, отримує захоплення від дорослих. В дорослому віці стає успішним, чуйним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві податливий, непоганий організатор. В дорослому віці стає марнославним, трохи наївним.

Сергій — латинське походження, означає "знатний". В дитинстві спокійний, не любить сварок. В дорослому віці стає справедливим, впевненим у собі.

Уляна — латинське ім'я, перекладається як "щастя". В дитинстві слухняна і позитивна. В дорослому віці стає товариською, веселою, красномовною.

День ангела 2 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, веде до світлих і радісних моментів життя, надихає на добрі справи і дарує душевний спокій. Будь щасливий, здоровий і благословенний у всьому!

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був поруч, підтримував у складні моменти, вселяв віру в краще і наповнював твоє серце теплом і світлом. Нехай твоя дорога в житті буде рівною, а мрії здійснюються легко і з радістю!

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В цей особливий день вітаю з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде наповнене гармонією, любов'ю і щирими посмішками. Хай твої починання супроводжує удача, а небесний охоронець оберігає кожен твій крок. Радості й добробуту тобі!

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Сьогодні твій День Ангела, і я щиро бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували щастя і любов. Нехай твій небесний покровитель охороняє тебе, дає сили долати труднощі і допомагає знаходити радість у кожному дні.

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З Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і теплом, як і всі дні твого життя. Бажаю, щоб Ангел-охоронець завжди був твоєю підтримкою, надихав на великі справи і захищав від усіх негараздів. Здоров’я, миру та радості тобі і твоїм близьким!

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