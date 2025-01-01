2 січня — яке церковне свято, чому цей день наші предки називали небезпечним

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 2 січня, в православному календарі день пам’яті святого папи Сильвестра. Він був 33-м Папою Римським і очолював Церкву від 31 січня 314 року до своєї смерті 31 грудня 335 року. Він є одним із найбільш шанованих Пап ранньої християнської епохи. Сильвестр став Папою незабаром після прийняття Міланського едикту 313 року, яким імператор Костянтин Великий легалізував християнство в Римській імперії. Його понтифікат відзначений періодом миру для Церкви після століть гонінь.

Хоча він не брав безпосередньої участі у Першому Нікейському соборі 325 року (першому вселенському соборі), він послав своїх легатів, які представляли Римську Церкву. Собор прийняв Нікейський символ віри, утвердивши основи християнського богослов’я, включаючи доктрину про Трійцю. За час його понтифікату, завдяки підтримці Костянтина Великого, було зведено кілька ключових християнських святинь.

Зі святим Сильвестром пов'язана "Константинів дар" — апокрифічний документ, який нібито передавав світську владу імператора Костянтина Папі. Хоча цей документ визнано пізнішою підробкою, він вплинув на уявлення про роль Пап у Середньовіччі. Згідно з легендою, Сильвестр навернув імператора Костянтина в християнство та охрестив його, хоча історики сумніваються в достовірності цієї історії. Сильвестр помер 31 грудня 335 року. Його поховали в катакомбах Прісцилли в Римі. Він був одним із перших Пап, яких шанували як святих без формального процесу канонізації.

Прикмети 2 січня

Народні прикмети 2 січня / Фото: Unsplash

Чим більше снігу на деревах лежить, тим багатшим буде урожай.

На деревах легкий іній — погода буде ясною.

Голосно співають синички — морози будуть затяжними.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна впускати до дому старих чи немічних людей, інакше господарі і члени їхньої родини самі можуть захворіти. Також перераховувати цього дня курей — це погана прикмета, через яку птахи почнуть хворіти.

Що можна робити завтра

Цей день наші предки називали вкрай небезпечним, тому що вірили, що злі духи виходять на поверхню землі, ходять між людей і можуть принести хвороби і нещастя. Тому з іконою святого в руках часто обходили всі кути будинку, а також заходили до льоху, щоб урожай не попсувався.

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