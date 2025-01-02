На Сумщині пролунало 95 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 1 січня 2025 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 95 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська громади.
- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (50 вибухів), гранатометів (7 вибухів).
- Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (14 вибухів), атака FPV-дронами (3 вибухи).
- Есманьська громада: завдано атаку FPV-дронами (5 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (12 вибухів).
- Шалигинська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (2 вибухи).
- Миропільська громада: здійснено удар КАБом (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків.
Як зазначалося, на Сумщині зранку 31 грудня пролунали вибухи. Армія РФ атакувала регіон ракетами.
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