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На Сумщині пролунало 95 вибухів

На Сумщині пролунало 95 вибухів

Обстріл Сумщини триває

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 1 січня 2025 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 95 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська громади.

  • Хотінська громада: ворог бив з мінометів (50 вибухів), гранатометів (7 вибухів).
  • Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (14 вибухів), атака FPV-дронами (3 вибухи).
  • Есманьська громада: завдано атаку FPV-дронами (5 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (12 вибухів).
  • Шалигинська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (2 вибухи).
  • Миропільська громада: здійснено удар КАБом (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків.

Як зазначалося, на Сумщині зранку 31 грудня пролунали вибухи. Армія РФ атакувала регіон ракетами.

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