В Сумской области раздалось 95 взрывов

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 1 января 2025 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 95 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская громады.

Хотинская громада: враг избивал из минометов (50 взрывов), гранатометов (7 взрывов).

Краснопольская громада: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (14 взрывов), атака FPV-дронами (3 взрыва).

Эсманьская громада: нанесена атака FPV-дронами (5 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва).

Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (12 взрывов).

Шалыгинская громада: зафиксирована атака FPV-дронами (2 взрыва).

Миропольская громада: совершен удар КАБом (1 взрыв). В результате обстрела повреждены 8 частных домов.

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Как отмечалось,на Сумщине утром 31 декабря прогремели взрывы. Армия РФ атаковала регион ракетами.

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