В Сумах в среду, 1 января, произошел взрыв. С 10:56 в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Сумах слышен взрыв", — сообщило "Суспільне".

Заметим, что воздушные силы информировали о ракете из Белгородщины на Сумщину. Также военные предупреждали о воздушных целях в направлении Кировоградской и Николаевской областей.

Как сообщалось, ночью против 1 января в Хмельницкой области произошли взрывы. А армия РФ атаковала область беспилотниками.

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