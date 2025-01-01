В Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Ночью в среду, 1 января, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня, в новогоднюю ночь, во время сигнала "Воздушная тревога" наши силы ПВО уничтожили два вражеских БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обращений по поводу травмированных или погибших не поступало.

Как сообщалось, 1 января российская армия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки количество пострадавших местных жителей возросло до шести.

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