В Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Обошлось без пострадавших.
Ночью в среду, 1 января, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
"Сегодня, в новогоднюю ночь, во время сигнала "Воздушная тревога" наши силы ПВО уничтожили два вражеских БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.
Отмечается, что обращений по поводу травмированных или погибших не поступало.
Как сообщалось, 1 января российская армия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки количество пострадавших местных жителей возросло до шести.
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