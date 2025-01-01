По состоянию на утро 1 января 2025 года ВСУ уничтожили 790 800 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 790 800 (+1250) человек,

танков ‒ 9672 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20043 (+13) ед,

артиллерийских систем – 21532 (+4) ед,

РСЗО – 1256 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 330 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 21131 (+50),

крылатые ракеты ‒ 3003 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 32675 (+49) ед,

специальная техника – 3672 (+1).

Напомним, в Белом доме ошеломили количество потерь в войсках КНДР. По данным США, только за последнюю неделю в Курской области была убита или ранена тысяча их военных.

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