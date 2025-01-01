Потери России на 1 января: Генштаб обновил данные

Оккупанты потеряли много техники.
По состоянию на утро 1 января 2025 года ВСУ уничтожили 790 800 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 790 800 (+1250) человек,
- танков ‒ 9672 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20043 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 21532 (+4) ед,
- РСЗО – 1256 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 330 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 21131 (+50),
- крылатые ракеты ‒ 3003 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 32675 (+49) ед,
- специальная техника – 3672 (+1).
Напомним, в Белом доме ошеломили количество потерь в войсках КНДР. По данным США, только за последнюю неделю в Курской области была убита или ранена тысяча их военных.