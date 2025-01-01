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Потери России на 1 января: Генштаб обновил данные

Потери России на 1 января: Генштаб обновил данные

По состоянию на 1 января уничтожено около 791 тыс. русских военных. / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли много техники.

По состоянию на утро 1 января 2025 года ВСУ уничтожили 790 800 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 790 800 (+1250) человек,
  • танков ‒ 9672 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20043 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 21532 (+4) ед,
  • РСЗО – 1256 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 330 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 21131 (+50),
  • крылатые ракеты ‒ 3003 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 32675 (+49) ед,
  • специальная техника – 3672 (+1).

Напомним, в Белом доме ошеломили количество потерь в войсках КНДР. По данным США, только за последнюю неделю в Курской области была убита или ранена тысяча их военных.

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