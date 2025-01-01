Втрати Росії станом на 1 січня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 1 січня 2025-го ЗСУ знищили 790 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 790 800 (+1250) осіб,

танків ‒ 9672 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 20043 (+13) од,

артилерійських систем – 21532 (+4) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 330 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21131 (+50),

крилаті ракети ‒ 3003 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 32675 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 3672 (+1).

Нагадаємо, у Білому домі приголомшили кількістю втрат у військах КНДР. Заданим США, лише за останній тиждень у Курській області було вбито або поранено тисячу їхніх військових.

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