Окупанти втратили багато техніки.
Станом на ранок 1 січня 2025-го ЗСУ знищили 790 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 790 800 (+1250) осіб,
- танків ‒ 9672 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20043 (+13) од,
- артилерійських систем – 21532 (+4) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 330 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21131 (+50),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32675 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 3672 (+1).
Нагадаємо, у Білому домі приголомшили кількістю втрат у військах КНДР. Заданим США, лише за останній тиждень у Курській області було вбито або поранено тисячу їхніх військових.