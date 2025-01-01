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У Сумах чути вибух

У Сумах чути вибух

Вибух. / Фото: Associated Press

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У Сумах у середу, 1 січня, стався вибух. Від 10:56 у Сумській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Сумах чути вибух", - повідомило "Суспільне". 

Зауважимо, що Повітряні сили інформували про ракету з Білгородщини на Сумщину. Також військові попереджали про повітряні цілі у напрямку Кіровоградської та Миколаївської областей. 

Як повідомлялося, вночі проти 1 січня на Хмельниччині сталися вибухи. Армія РФ атакувала область безпілотниками. 

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