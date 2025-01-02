Стрельба в Черногории: 12 погибших, среди них – подростки

В черногорском городе Цетино произошла стрельба, в результате которой погибли 12 человек.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора полиции Лазарь Щепанович — сообщает государственная телекомпания RTCG.

Четверо человек получили ранения в результате стрельбы и находятся в тяжелом состоянии.

Согласно информации СМИ, после кровавой разборки в пабе злоумышленник убил еще двух несовершеннолетних.

Сотрудники полиции, спецподразделения и армии часами искали подозреваемого. Но тот умер по дороге в медицинское учреждение, выстрелив себе в голову.

Также полиция оцепила его возле семейного дома. Ранее подозреваемый в убийствах был осужден за незаконное хранение оружия.

Согласно информации полиции, мужчина с применением огнестрельного оружия лишил жизни нескольких человек. Вооружившись, он покинул заведение и скрылся. Полиция подозревает, что мужчина начал убивать после ссоры в баре

Сообщается, что он начал конфликт с мужчиной, с которым он познакомился в пабе, затем последовал за пистолетом домой, вернулся к пабу, где он убил и ранил нескольких человек. После этого убил детей владельца таверны и женщину.

По данным полиции, подозреваемый не был связан ни с одной организованной преступной группировкой, но ранее он был признан человеком аффективного поведения и был арестован за незаконное хранение оружия.

Напомним, в 2022 году в результате массовой стрельбы в Черногории погибли 11 человек, в том числе двое детей и вооруженный мужчина. Также были ранены шесть человек.

Несмотря на строгие законы о владении оружием, Западные Балканы, включающие Сербию, Черногорию, Боснию, Албанию, Косово и Северную Македонию по-прежнему наполнены оружием. Большинство из них – со времен кровавых войн 90-х годов.

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