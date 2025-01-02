Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Россияне пытаются продвинуться дальше.
Карта боевых действий в Донецкой области обновлена.
Об этом информируют аналитики мониторингового канала Deep State в сообщении социальной сети.
Согласно сообщению, враг продвинулся возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях.
Напомним, русская армия продолжает движение южнее Покровской и уже приближается к административным границам Донецкой области. В то же время военные аналитики говорят, что наступление у Курахово начинает угасать.
Аналитики ISW считают, что в случае взятия Курахового армия РФ может попытаться пойти дальше на запад по трассе – на Запорожье.
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