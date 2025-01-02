Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Мапу бойових дій на Донеччині оновлено.

Про це інформують аналітики моніторингового каналу Deep State у повідомленні у соціальній мережі.

Згідно з повідомленням, ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях.

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Нагадаємо, російська армія продовжує рух південніше Покровська і вже наближається до адміністративних меж Донецької області. Водночас військові аналітики кажуть, що наступ біля Курахового починає згасати.

Аналітики ISW вважають, що у разі взяття Курахового армія РФ може спробувати піти далі на захід трасою – на Запоріжжя.

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