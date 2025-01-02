Україну атакують ворожі дрони: озвучено напрямок руху

Російські безпілотники продовжують надокучати українцям.
У ніч проти 2 січня 2025 року Україну вчергове атакували ворожі безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах та моніторингові канали.
Зокрема, йдеться про:
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Нові ворожі ударні БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
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Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на сході Чернігівщини і в центрі та південній частині Сумщини, курс - західний/південно-західний.
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Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
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Нові ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний.
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Нові ворожі ударні БпЛА на сході та півночі Сумщини, курс - південний/південно-західний.
Через польоти безпілотників у низці регіонів оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, у новорічну ніч армія РФ вдарила по Україні дронами. Загарбницька армія РФ атакувала 111 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. ППО знищила 63 дрони.
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