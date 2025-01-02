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Україну атакують ворожі дрони: озвучено напрямок руху

Україну атакують ворожі дрони: озвучено напрямок руху

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Російські безпілотники продовжують надокучати українцям.

У ніч проти 2 січня 2025 року Україну вчергове атакували ворожі безпілотники. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах та моніторингові канали.

Зокрема, йдеться про:

  • Нові ворожі ударні БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

  • Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на сході Чернігівщини і в центрі та південній частині Сумщини, курс - західний/південно-західний.

  • Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

  • Нові ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний.

  •  Нові ворожі ударні БпЛА на сході та півночі Сумщини, курс - південний/південно-західний.

Через польоти безпілотників у низці регіонів оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, у новорічну ніч армія РФ вдарила по Україні дронами. Загарбницька армія РФ атакувала 111 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. ППО знищила 63 дрони.

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