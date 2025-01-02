Стрілянина в Чорногорії: 12 загиблих, серед них - підлітки

У чорногорському місті Цетине сталася стрілянина, унаслідок якої загинуло 12 осіб.

Про це заявив виконувач обов’язків директора поліції Лазар Шчепанович - повідомляє державна телекомпанія RTCG.

Четверо людей отримали поранення внаслідок стрілянини і перебувають у важкому стані.

Згідно з інформацією ЗМІ після кривавої розборки у пабі зловмисник убив ще й двох неповнолітніх.

Співробітники поліції, спецпідрозділу та армії годинами шукали підозрюваного. Але той помер дорогою до медичного закладу, вистреливши собі в голову.

Також поліція оточила його біля сімейного будинку. Раніше підозрюваного у вбивствах засудили за незаконне зберігання зброї.

Згідно з інформацією поліції, чоловік з застосуванням вогнепальної зброї позбавив життя кількох людей. Озброївшись, він залишив заклад та втік. Поліція підозрює, що чоловік почав вбивати після сварки в барі

Повідомляється, що він почав конфлікт з чоловіком, з яким він познайомився в пабі, потім піщов за пістолетом додому, повернувся до пабу, де він вбив та поранив кількох людей. Після цього вбив дітей власника таверни та жінку.

За даними поліції, підозрюваний не був пов'язаний з жодною організованим злочинним угрупованням, але раніше він був визнаний людиною афективної поведінки та був заарештований за незаконне зберігання зброї.

Нагадаємо, у 2022 році внаслідок масової стрілянини в Чорногорії загинули 11 людей, у тому числі двоє дітей і озброєний чоловік. Також було поранено шестеро людей.

Незважаючи на суворі закони про володіння зброєю, Західні Балкани, які включають Сербію, Чорногорію, Боснію, Албанію, Косово та Північну Македонію, як і раніше наповнені зброєю. Більшість із них – із часів кривавих воєн 1990-х років.

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