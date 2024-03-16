Чорногорський депутат приїхав до Росії "спостерігачем" на "виборах" Путіна

Депутат є представником партії, яка підтримує Росію та виступає проти вступу Чорногорії до НАТО.

Депутат міської ради міської ради Подгориці та генеральний секретар партії "Вільна Чорногорія" Бобан Радович приїхав до Росії як "міжнародний спостерігач" на так званих "виборах" диктатора Путіна.

Цю інформацію порталу Pobjeda підтвердив лідер "Вільної Чорногорії" Владислав Дайкович.

Дайкович заявив, що Радович поїхав "спостерігачем" до Росії, тому що він "молода людина, яка має власне ставлення та переконання, дотримується справжньої чорногорської традиції та, звичайно, він абсолютно може бути спостерігачем на виборах у Росії.

Також лідер партії "Вільна Чорногорія" заявив, що інші однопартійці брали участь у молодіжному саміті в Сочі, й він "пишається" цим. "Хай живе Росія, хай живе вільна Чорногорія", – підсумував Дайкович.

Дайкович на своїх сторінках у соціальних мережах часто викладає фото поїздок до Росії, а також виступає проти вступу країни до НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гутерріш засудив спроби Кремля провести "вибори" в окупованих регіонах України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Скадовську біля "виборчої дільниці" підірвали п'ятьох окупантів.

Читайте також: