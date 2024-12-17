В Сумской области прогремели 72 взрыва

Стала известна ситуация на приграничные Сумщины по состоянию на 21.00 16 декабря 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация — говорится в сообщении.

В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 72 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), артиллерийский обстрел (8 взрывов, минометные обстрелы (7 взрывов)).

Краснопольская громада: нанесены удары FPV дронами (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов).

Хотинская громада: зафиксирован обстрел из СПГ-9 (17 взрывов), удары FPV дронами (7 взрывов).

Середино-будская громада: враг ударил FPV дроном (1 взрыв).

Великописаревская громада: осуществлен пуск НУРС с вертолета (5 взрывов), удары FPV дронами (3 взрыва), минометный обстрел (6 взрывов).

Юношеская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).

Глуховская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Эсманьская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области кафиры сбросили взрывчатку на пожарную машину.

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