В Сумской области прогремели 72 взрыва

Россия продолжает атаковать Сумскую область.
Стала известна ситуация на приграничные Сумщины по состоянию на 21.00 16 декабря 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация — говорится в сообщении.
В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 72 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская громады.
- Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), артиллерийский обстрел (8 взрывов, минометные обстрелы (7 взрывов)).
- Краснопольская громада: нанесены удары FPV дронами (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов).
- Хотинская громада: зафиксирован обстрел из СПГ-9 (17 взрывов), удары FPV дронами (7 взрывов).
- Середино-будская громада: враг ударил FPV дроном (1 взрыв).
- Великописаревская громада: осуществлен пуск НУРС с вертолета (5 взрывов), удары FPV дронами (3 взрыва), минометный обстрел (6 взрывов).
- Юношеская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).
- Глуховская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).
- Эсманьская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области кафиры сбросили взрывчатку на пожарную машину.
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