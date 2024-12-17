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Астрологический прогноз на 17 декабря

Астрологический прогноз на 17 декабря

Виноградная гроздь - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: принимая важные жизненные и профессиональные решения, необходимо учитывать вероятность «подводных камней», которые могут всерьез осложнить ситуацию,

Символ дня: Виноградная гроздь. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: аметист, гематит, циркон.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, поэтому необходимо избегать мест массового скопления людей. 

Питание дня: необходимо отказаться от вредной пищи и соблюдать умеренность в питании. 

Стрижка дня: для стрижки день не подходит. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они исполняются на третий день. 

Табу дня: нельзя грустить и унывать. 

Цитата дня: «Счастье – это состояние души. Ты можешь быть счастлив и можешь быть несчастен, все зависит от твоего взгляда на вещи» (Уолт Дисней). 

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