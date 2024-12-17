Астрологический прогноз на 17 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: принимая важные жизненные и профессиональные решения, необходимо учитывать вероятность «подводных камней», которые могут всерьез осложнить ситуацию,
Символ дня: Виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: аметист, гематит, циркон.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, поэтому необходимо избегать мест массового скопления людей.
Питание дня: необходимо отказаться от вредной пищи и соблюдать умеренность в питании.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они исполняются на третий день.
Табу дня: нельзя грустить и унывать.
Цитата дня: «Счастье – это состояние души. Ты можешь быть счастлив и можешь быть несчастен, все зависит от твоего взгляда на вещи» (Уолт Дисней).
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