Астрологический прогноз на 17 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: принимая важные жизненные и профессиональные решения, необходимо учитывать вероятность «подводных камней», которые могут всерьез осложнить ситуацию,

Символ дня: Виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: аметист, гематит, циркон.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, поэтому необходимо избегать мест массового скопления людей.

Питание дня: необходимо отказаться от вредной пищи и соблюдать умеренность в питании.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они исполняются на третий день.

Табу дня: нельзя грустить и унывать.

Цитата дня: «Счастье – это состояние души. Ты можешь быть счастлив и можешь быть несчастен, все зависит от твоего взгляда на вещи» (Уолт Дисней).

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