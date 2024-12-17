Россияне снова выпустили ударные беспилотники на территорию Украины

Вражеские дроны надоедают украинцам.
Вражеские ударные БпЛА наблюдаются на северо-западе Полтавщины, курс — западный/юго-западный.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
"Новые вражеские ударные БПЛА в Сумской области двигаются в западном/юго-западном направлении", — также сообщили украинские военные.
"Черниговская, Черкасская области – угроза применения ударных БпЛА!", — предупредили в ПС ВСУ.
Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БПЛА упали в Дарницком районе.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Черниговскую область.
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