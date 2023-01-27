Черная плесень в ванной комнате: эффективные способы борьбы

Черная плесень в ванной комнате негативно влияет на здоровье всех членов семьи. А из-за повышенной влажности плесень в этом помещении появляется очень часто. Чем вывести грибок в ванной, особенно в швах между плиткой — читайте в материале ТСН.ua.

Почему появляется черная плесень в ванной комнате

Споры черной плесени могут присутствовать в каждом помещении дома. Однако чтобы грибок "пророс" необходимы также два условия: влага и тепло. Именно из-за постоянной влажности и системы отопления в ванной комнате чаще развиваются микроорганизмы, разрастаясь в большие колонии.

Есть и другие причины появления плесени в ванной комнате:

недостаточная вентиляция – если теплый и влажный воздух застаивается, в помещении начинаются активно развиваться бактерии и грибки;

неправильная гидроизоляция потолка, стен и пола – если они не были обработаны должным образом, то со временем начинают сиреть и становятся питательной средой для плесени.

Плесень в ванной комнате может появиться не только на плитке, но и на задней части стиральной машины, мебели, нижней части душевой кабинки и других труднодоступных местах. Бурный рост колонии может спровоцировать подтекание сантехнического оборудования и воды из труб.

В чем опасность появления плесени

Существует много разновидностей грибка, однако в городских квартирах и частных домах наибольшее беспокойство вызывает именно черная плесень. Ее споры способны появиться на стекле, кирпиче, пластике и окрашенной поверхности. Черная плесень в ванной комнате не только неприятно выглядит, но и вызывает проблемы со здоровьем и разрушает стены. В частности, попадая в дыхательные пути, грибок может стать причиной дерматита и аллергических реакций. В воздухе постоянно находятся споры плесени, которые проникают в легкие, скапливаются там и размножаются, вызывая общую интоксикацию организма.

Чем вывести грибок в ванной комнате: способы очищения

Чем вывести грибок в ванной комнате: способы очищения / Фото: pixabay.com

Плесень является живым организмом, поэтому ее невозможно просто вытереть мокрой тряпкой. В зависимости от масштаба, грибок в ванной комнате можно вывести с помощью механической, химической очистки. В некоторых особо трудных случаях может потребоваться полное удаление верхнего слоя и его замена.

Чтобы споры не попали в воздух во время очищения, нужно сначала смочить все загрязненные участки водой. Затем пораженная часть удаляется металлическим скребком или стальной щеткой. Грибница может достаточно глубоко проникать в структуру поверхности, поэтому удалять нужно, пока не увидите непораженный слой.

Зачищенные места обрабатываются антисептиком. Препарат следует наносить не только на видимые места с грибком, но и вокруг них, чтобы остановить его распространение. Возделываются места два-три раза. Процедуру повторяют только после полного высыхания поверхности.

Если грибок проник внутрь стены, избавиться от него можно только с помощью ремонта. Придется выбрасывать пораженную плитку и обрабатывать противогрибковым средством все поверхности.

Чем еще можно вывести грибок в ванной? Действенным средством считается отделка помещения ультрафиолетовой лампой. Под действием ее лучей споры гибнут. Однако в этом случае важно соблюдать определенные правила: вынести все растения из комнаты и убрать домашних животных.

Как вывести черную плесень в ванной комнате с помощью народных средств

Вот какие средства от плесени на швах плитки можно использовать:

медный купорос – приготовить раствор очень просто. Нужно взять 5 л воды и 50 г медного купороса. Отлично перемешать. При очистке ванной рекомендуется использовать резиновые перчатки и респиратор. Лучше всего стены и швы между плиткой обрабатывать кисточкой, смоченной в растворе. На тех местах, где черная плесень появляется чаще всего, следует наносить жидкость толстым слоем. Оставить на 3-3,5 часа, затем смыть губкой с чистой водой. Не забудьте проветрить ванночку после процедуры.

– приготовить раствор очень просто. Нужно взять 5 л воды и 50 г медного купороса. Отлично перемешать. При очистке ванной рекомендуется использовать резиновые перчатки и респиратор. Лучше всего стены и швы между плиткой обрабатывать кисточкой, смоченной в растворе. На тех местах, где черная плесень появляется чаще всего, следует наносить жидкость толстым слоем. Оставить на 3-3,5 часа, затем смыть губкой с чистой водой. Не забудьте проветрить ванночку после процедуры. хлор – вещества на его основе, используемые в быту, очень эффективно борются с плесенью. В них содержится агрессивный компонент, уничтожающий грибницу.

– вещества на его основе, используемые в быту, очень эффективно борются с плесенью. В них содержится агрессивный компонент, уничтожающий грибницу. столовый уксус – отличным антисептиком считается 6-9% раствор. Разбавьте уксус в воде в соотношении 1:1, затем смочите губку или тряпку, протереть пораженный участок и оставьте до высыхания. Затем поверхность нужно дополнительно промыть, а помещение проветрить.

– отличным антисептиком считается 6-9% раствор. Разбавьте уксус в воде в соотношении 1:1, затем смочите губку или тряпку, протереть пораженный участок и оставьте до высыхания. Затем поверхность нужно дополнительно промыть, а помещение проветрить. порошок бурая – этот природный материал обладает антисептическими свойствами. На 2,5 литра воды добавьте 1 стакан порошка, размешайте. Нанесите на поверхность с черной плесенью с помощью смоченной губки. Оставить до полного высыхания, а затем убрать выступившие кристаллы сухой тканью. Если плесени слишком много, можно приготовить такой раствор: на 4 литра воды 1 стакан порошка. Им поверхность опрыскивается.

– этот природный материал обладает антисептическими свойствами. На 2,5 литра воды добавьте 1 стакан порошка, размешайте. Нанесите на поверхность с черной плесенью с помощью смоченной губки. Оставить до полного высыхания, а затем убрать выступившие кристаллы сухой тканью. Если плесени слишком много, можно приготовить такой раствор: на 4 литра воды 1 стакан порошка. Им поверхность опрыскивается. пищевая сода – она является хорошим антисептиком, а также очищает поверхность плитки от следов мыла и других загрязнений. Чтобы приготовить раствор, в пластиковую тару насыпьте соду, затем залейте ее уксусом. Вы получите пену, которой нужно очистить все поверхности (уголки ванной, швы между плиткой, трубы и т.п.). После этого все промыть чистой водой, потому что после засыхания сода образует белый налет.

– она является хорошим антисептиком, а также очищает поверхность плитки от следов мыла и других загрязнений. Чтобы приготовить раствор, в пластиковую тару насыпьте соду, затем залейте ее уксусом. Вы получите пену, которой нужно очистить все поверхности (уголки ванной, швы между плиткой, трубы и т.п.). После этого все промыть чистой водой, потому что после засыхания сода образует белый налет. перекись водорода — нетоксичное и недорогое вещество, которое продается в каждой аптеке. Однако обратите внимание, что цветные поверхности ею лучше не очищать, потому что она обладает отбеливающими свойствами.

— нетоксичное и недорогое вещество, которое продается в каждой аптеке. Однако обратите внимание, что цветные поверхности ею лучше не очищать, потому что она обладает отбеливающими свойствами. нашатырный спирт – он отлично подходит для обработки плотных поверхностей (стекло, керамика). Его нужно разбавить водой в соотношении 1:1, а затем нанести на стену с помощью пульверизатора. Через несколько часов не забудьте смыть водой. Не применять на ячеистых материалах, таких как дерево, гипсокартон, бетон.

Как не допустить образование плесени

Всегда проще предупредить проблему, чем с ней бороться. Поэтому для защиты ванной комнаты от плесени, нужно соблюдать следующие условия:

обеспечьте хорошую вентиляцию – установите дополнительную, если естественная с задачей не справляется;

поддерживайте низкий уровень влаги – для этого можно установить осушители воздуха, теплый пол или дополнительные электрические радиаторы;

еще на стадии ремонта обработайте все поверхности антисептическими средствами – так вы проведете профилактику проблемы.

Не забудьте нанести герметик на стыки между сантехникой и стеной. Тогда в вашей ванной не появится неприятный грибок.

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