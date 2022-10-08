Неожиданные способы использования лимона в ванной комнате

Думаете, что лимон используют только на кухне? Это не совсем верно. Ведь он может пригодиться даже в ванной комнате. Как использовать лимон – читайте в материале ТСН.ua.

Очистите любые поверхности

Лимонный сок издавна известен своими свойствами очищать от различных загрязнений. Поэтому лимон вам точно понадобится, чтобы отмыть поверхности в ванной комнате. А если вы смешаете его с содой, то эффект будет даже сильнее.

Сначала на загрязнение нужно насыпать небольшое количество соды. Затем взять половину желтого цитруса и просто протереть им поверхность. Раковина и ванная будут блистать и по-настоящему сиять чистотой.

Также лимон помогает избавиться от желтизны.

Не забудьте о своей коже

Лимон можно использовать также как отличное средство для смягчения кожи. Пока принимаете ванну, возьмите половинку лимона, посыпьте щепоткой соли, а затем аккуратно натрите локти. Через несколько минут смойте натуральное косметическое средство водой. Вы забудете о сухости, а кожа будет гладкой и шелковистой.

А если вам нужно избавиться от перхоти, не спешите покупать специальные средства. С этой проблемой поможет справиться ароматный цитрусовый. Просто помойте голову как обычно (с помощью своего любимого средства), а затем обработайте волосы лимонным соком. Ополосните водой.