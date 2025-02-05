Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека — Reuters

Также он прекратил финансирование палестинского агентства ООН по оказанию помощи UNRWA.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе его страны из Совета ООН по правам человека.

Об этом информирует Reuters.

Журналисты сообщили, что Трамп подписал соответствующий документ о прекращении участия Соединенных Штатов в Совете ООН по правам человека, а также о прекращении финансирования палестинского агентства ООН по оказанию помощи UNRWA.

Кроме того, американский президент во время общения с журналистами заявил, что готов ко встрече с иранским коллегой, чтобы убедить его отказаться от попыток разработать ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет получить редкоземельные металлы из Украины.

Мы ранее информировали, что Европа обеспокоена угрозами Трампа по поводу тарифов и территориальных претензий.

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