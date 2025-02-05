Трамп вивів США з Ради ООН з прав людини - Reuters

Також він припинив фінансування палестинського агентства ООН з надання допомоги UNRWA.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про вихід його країни з Ради ООН з прав людини.

Про це інформує Reuters.

Журналісти повідомили, що Трамп підписав відповідний документ про припинення участи Сполучених Штатів у Раді ООН з прав людини, а також про припинення фінансування палестинського агентства ООН з надання допомоги UNRWA.

Крім того, американський президент під час спілкування із журналістами заявив, що готовий до зустрічі з іранським колегою, щоб переконати його відмовитись від спроб розробити ядерну зброю.

Раніше повідомлялося, що Трамп хоче отримати рідкоземельні метали з України.

Ми раніше інформували, що Європа занепокоєна погрозами Трампа щодо тарифів і територіальних претензій.

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