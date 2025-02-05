Трамп вивів США з Ради ООН з прав людини - Reuters

Також він припинив фінансування палестинського агентства ООН з надання допомоги UNRWA.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про вихід його країни з Ради ООН з прав людини.
Про це інформує Reuters.
Журналісти повідомили, що Трамп підписав відповідний документ про припинення участи Сполучених Штатів у Раді ООН з прав людини, а також про припинення фінансування палестинського агентства ООН з надання допомоги UNRWA.
Крім того, американський президент під час спілкування із журналістами заявив, що готовий до зустрічі з іранським колегою, щоб переконати його відмовитись від спроб розробити ядерну зброю.
Раніше повідомлялося, що Трамп хоче отримати рідкоземельні метали з України.
Ми раніше інформували, що Європа занепокоєна погрозами Трампа щодо тарифів і територіальних претензій.
Читайте також:
- Трамп запрошував Зеленського на свою інавгурацію: якою була відповідь
- Стало відомо, в якій країні можуть зустрітись Трамп і Путін
- Коли відбудеться зустріч Зеленського та Трампа: Єрмак повідомив про підготовку