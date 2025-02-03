Трамп хоче отримати рідкоземельні метали з України – AFP

Водночас Трамп зазначив, що в питаннях мирного врегулювання війни в Україні досягнуто “великого прогресу”.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість обміну рідкоземельних металів з України на подальшу підтримку країни.

Про це повідомило AFP News Agency.

"Ми говоримо Україні, що у них є цінні рідкоземельні метали, я хочу, щоб Україна дала нам рідкоземельні метали", – заявив Трамп, слова якого цитує AFP.

Також він зазначив, що в питаннях мирного врегулювання війни в Україні досягнуто “великого прогресу”, однак деталей не навів.

Нагадаємо, в адміністрації Трампа вже розпочали підготовку до телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, а також активно обговорюють можливу зустріч лідерів двох країн.